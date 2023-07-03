Специализируемся на вопросах субсидиарной ответственности, защиты сделок при банкротстве и сопровождению процедур банкротства
Отмазываем от долгов "Биг Босса" и ловим за руку наглых должников
93%выигранных дел
15+судебных заседаний в месяц
17+миллиардов рублей сохранили клиентам
Современному бизнесмену в мире, где способ и качество продажи самой услуги превалируют над качеством исполнения, порой сложно выбрать надёжного партнёра на рынке из десятков предложений
Мы убеждены, что не существует первоклассных юристов, которые отлично разбираются как в вопросах защиты от «ярдовой» субсидиарной ответственности, так и в пенсионном обеспечении, и экологическом праве
Узко специализируемся в области банкротства и работы с проблемными корпоративными долгами, чтобы доверитель получил «трезвую», независимую оценку текущей ситуации и экспертное решение
Стали гуру в вопросах банкротства
Знаем банкротство как свои 5 пальцев
Прозрачность и честность — наши главные принципы
Прозрачнее только кошельки тех, кто к нам не обратился
На основании экспертного заключения объективно озвучиваем ваши шансы на победу в суде
Наши родители, конечно, не синоптики, но прогнозы даем точнее любой метеостанции
Подвязываем основную часть вознаграждения к положительному результату дела
Заботимся о том, чтобы вы сохранили деньги: вам еще за услугу платить
Как хороший доктор, работаем только в своей нише, не распыляясь на иные правовые вопросы
«И швец, и жнец, и на дуде игрец» — это не наша история. Погнались за одним зайцем и сохранили клиентам 17 миллиардов — вот это про нас
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расклад Таро, запрос во вселенную, спиритический сеанс экспертную оценку перспектив вашего дела
Остальное тоже сделаем, за дополнительную оплату
Юрий КочеуловУправляющий партнёр компании
Никита ВаньковичПартнёр компании, эксперт в области банкротства и субсидиарной ответственности
Сергей ЦарьПартнёр компании, эксперт в области банкротства и взыскания долгов
Ирина МальцеваРуководитель отдела контроля качества услуг
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 4