+7 (495) 308 49 76
+7 (495) 308 49 76

Специализируемся на вопросах субсидиарной ответственности, защиты сделок при банкротстве и сопровождению процедур банкротства

Отмазываем от долгов "Биг Босса" и ловим за руку наглых должников

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ДАЁМ РЕАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ — ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕ

О нас в цифрах:

93%

выигранных дел

15+

судебных заседаний в месяц

17+

миллиардов рублей сохранили клиентам
НАША МИССИЯ:
защищаем бизнес — укрепляем отечество
1

Современному бизнесмену в мире, где способ и качество продажи самой услуги превалируют над качеством исполнения, порой сложно выбрать надёжного партнёра на рынке из десятков предложений

2

Мы убеждены, что не существует первоклассных юристов, которые отлично разбираются как в вопросах защиты от «ярдовой» субсидиарной ответственности, так и в пенсионном обеспечении, и экологическом праве

3

Узко специализируемся в области банкротства и работы с проблемными корпоративными долгами, чтобы доверитель получил «трезвую», независимую оценку текущей ситуации и экспертное решение

Стали гуру в вопросах банкротства

Знаем банкротство как свои 5 пальцев

Прозрачность и честность — наши главные принципы

Прозрачнее только кошельки тех, кто к нам не обратился

ДЕЙСТВУЕМ
ПО ПРАВИЛУ:
1 — СДЕЛАЛ,
0 — ПОЧТИ СДЕЛАЛ
Реальная оценка перспектив дела

На основании экспертного заключения объективно озвучиваем ваши шансы на победу в суде

Наши родители, конечно, не синоптики, но прогнозы даем точнее любой метеостанции

Работаем под «гонорар успеха»

Подвязываем основную часть вознаграждения к положительному результату дела

Заботимся о том, чтобы вы сохранили деньги: вам еще за услугу платить

Узкопрофильное решение

Как хороший доктор, работаем только в своей нише, не распыляясь на иные правовые вопросы

«И швец, и жнец, и на дуде игрец» — это не наша история. Погнались за одним зайцем и сохранили клиентам 17 миллиардов — вот это про нас

Проведём судебную тяжбу:
от прописывания плана до выступления на слушании
Субсидиарная ответственность подробнее об услуге
  • Предбанкротный или банкротный анализ рисков привлечения
  • Выработка стратегии защиты от субсидиарки
  • Защита и сохранение личных активов привлекаемого лица
  • Судебная защита
подробнее об услуге
Сопровождение банкротства со стороны должника подробнее об услуге
  • Выявление рисков и построение плана по их минимизации, составление «дорожной карты» банкротства
  • Правовое сопровождение должника в судебных процессах, переговорах с кредиторами и арбитражными управляющими
  • Выработка и реализация стратегии защиты сделок компании и ухода от субсидиарной ответственности
  • Сохранение личных активов собственников бизнеса
подробнее об услуге
Защита от оспаривания сделок подробнее об услуге
  • Правовой анализ заявления арбитражного управляющего об оспаривании сделки
  • Апелляционное и кассационное обжалование судебных актов об оспаривании сделок
  • Участие в судебных процессах, подготовка отзыва и иной документации
подробнее об услуге
Оцените работу
не на словах, а на примере
конкретных дел
Защита от субсидиарки руководителя ООО
Как привлечь руководителя должника к субсидиарной ответственности: кейс клиента
СПАСТИ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА ОТ СУБСИДИАРКИ ЗА ОДНО СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ? ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
Граждане! Не заплывайте за буйки! Как мы спасали от субсидиарки в 2 миллиона экс-директора спустя годы руководства
«Сердца трех» или как мы отбили субсидиарку в 10 миллионов
Как избежать субсидиарки, если бизнес не пошел?
Защита от признания сделки недействительной на 7,9 млн. рублей
Основания оспаривания сделок на примере клиента. Защита сделки на 994 000 рублей
Кейс защиты сделки от оспаривания в арбитражном суде на 2+ млн. руб
«Большая перемена» для Игоря или как мы отбили сделку на 1,5 млн. руб.
«Я твой друг, ты мой друг, а вместе мы —  порочный круг»
Сказка ложь, да в ней намек или чем грозит займ в банкротстве
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ОТЗЫВЫ
клиентов
СОБРАЛИ КОМАНДУ
по спасению от потери денег

Юрий Кочеулов

Управляющий партнёр компании

Никита Ванькович

Партнёр компании, эксперт в области банкротства и субсидиарной ответственности

Сергей Царь

Партнёр компании, эксперт в области банкротства и взыскания долгов

Ирина Мальцева

Руководитель отдела контроля качества услуг
ПИШЕМ ОСТРОСЮЖЕТНЫЕ
книги на основе судебных дел

Взыскание проблемной дебиторской задолженности

Ю. Ю. Кочеулов
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Субсидиарная ответственность в Российской Федерации

Ю. Ю. Кочеулов
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Оспаривание сделок должника при банкротстве

Ю. Ю. Кочеулов
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+7 (495) 308 49 76

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 4

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+7 (495) 308 49 76
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